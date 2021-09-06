Eski eşi Nagehan Kaşıkçı "Kendisini Mehdi olarak görüyor" demişti! Aylar sonra Necati Şaşmaz'ın iddiaları doğrulayan ses kayıtları ortaya çıktı! "Ben maalesef seçilmişim"

Yıllarca televizyonda yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz mayıs ayında iki çocuğunun annesi Nagehan Kaşıkçı'dan boşanmıştı. Eski eşi boşanma aşamasında, Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiasının yuvalarını bozduğunu iddia etti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü 'Hazret-i Polat Alemdar' başlıklı yazısında olay yaratan bu iddiaları ele alarak, mahkeme dosyasına sunulan Şaşmaz'ın, babasının kuzeni İrfan T. ile konuşmasının kayıtlarını paylaştı.

Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi olduğunu belirterek Nagehan Kaşıkçı'nın açtığı boşanma davasının detaylarını açıklanmıştı. Saymaz, 8 yaşındaki oğulları A.N.'nin tarikatın gelecekteki lideri kabul edildiğini, yaşlı müritlerin A.N.'ye 'Ağabey' diye seslendiğin ve elini öptüğünü söylenmişti.

İddiaları yanıtlayan Şaşmaz'ın avukatı ise zikir görüntüsünü kabul ederken, “Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur?” şeklinde konuşmuştu.

Bu olaylardan aylar sona Necati Şaşmaz'ın kuzeniyle yaptığı görüşmenin ses kayıtları ortaya çıktı.

"BEN SEÇİLMİŞ İNSANIM"

Kendisini ruh parçası olarak hissettiğini söyleyen Necati Şaşmaz, "Belki de binyıllardır peygamberden bu yana insanlardaki gönül bağı ile ruhsal bir şey yapıldı. Bulut gibi dedim ya, ruh parçası... Ondan bir parça aktarılarak bugünlere geldi. Bu ermiş insanlar ya da tasavvuf ocakları Budistlerde var, Musevilerde de. Sufizm ya da mistisizm bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki. Bütün dinlerdeki tarikat ehilleri o ruhu getirdiler. O yüzden seçilmiş olmuş oluyorum ki İrfan abi. Onu alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi verebilecek... Ben bana verilenle onu birleştirip bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Babamla konuşmam lazım." dedi.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Şaşmaz, ses kayıtlarında Mehdi olduğunu eşine anlattığı günün sabahında bir arkadaşının aradığını belirterek, "Hayırdır gardaş?" "Enteresan bir rüya gördüm. Söylemek istedim" dedi. "Sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir yerdesin, miraç gibi bir yerdesin. Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyor" dedi.

Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum. Bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı, asker kıyafeti, yüzbaşı. "Hayırdır?" dedim. "Ben hiç rüya görmem. Görsem de hatırlamam. Peygamber efendimizi gördüm ve sakalı makalı her şeyde sendin" dedi." şeklinde konuşarak Mahir isimli arkadaşının rüyasını anlattı.

"BU YOLA ÇIKTIM"

Bunun üzerine kuzeni İrfan T herkese düşündüklerini anlatmaması gerektiğini vurgulayarak sadece babasına anlatması gerektiğini belirtirken Şaşmaz, "Gerekirse (Hazreti) İsmail gibi teslim olurum. "Al bıçağı" derim. Ben buna inanıyorum. Ya "Sen deccalsin lan" de, kes boğazımı. Ya da de ki: "Bunun yolunu göster." Bunu yapacağım. Bu yola çıktım çünkü." dedi.

"BEN SEÇİLDİM"

"Ben maalesef seçildim." diyen Şaşmaz'a kuzeni bu durumların psikolojik olabileceğini söylerken onu önemsemeyen Şaşmaz'ın "İcatlar yapıyorum. Bu icatlar dünya için önemli icatlar. Dünya için önemli icatlar değil mi?" dediği duyuldu.

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