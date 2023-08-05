Müslümanlar için büyük önemi bulunan namaz kılma ibadeti, belli başlı bazı kurallara uyularak yapılmalıdır. Bu kuralların içinden önemli olan bir tanesi de kerahat vakitleri süresinde namaz kılınmaması durumudur. Peki kerahat vakti ne zaman girer? Kerahat vakti nedir? Kerahat günün hangi zamanına ya da zamanlarına denir? Kerahat vaktinin önemi nedir? Kerahat vakitlerinde nelere dikkat etmek gerekir? İşte kerahat vakti ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Kerahat Vakti Ne Zaman Girer?

Güneşin konumuna göre bazı durumlara kerahat vakti denmektedir. Güneş batarken, doğarken veya en tepedeyken olan zamanlara kerahat vakti adı verilmektedir. Kerahat vakitlerinde namaz kılmanın mekruh olduğu bilinmektedir. Bunun nedeninin ise güneşe tapan kişilere benzememek için olduğu söylenmektedir. Nafile olarak kılınan namazlar ve farz olarak kılınan namazlar kerahat vakitlerinde kılındığı zaman mekruh olmaktadır. Kerahat vakti olarak bilinin 3 zaman dilimi vardır.



Güneşin doğduğu andan güneşin gözler kamaşıncaya kadar yükseldiği sabah vaktine kadar olan zaman kerahat vakti olarak kabul görmektedir. Güneş doğduktan hemen sonrasında 45-50 dakika olan vakit kerahat vakti olarak kabul edilmiştir.

Güneşin tam tepede olduğu ve istiva vakti olarak da anılan vakit ikinci kerahat vakti olarak kabul edilmiştir. Bu an öğle namazının kılındığı vakitten 10 dakika öncesi içinde yer aldığından kılınan namaz mekruh kabul edilmektedir.

Güneşin artık göz kamaştırmadığı ve sarı halde olduğu, ikindiden sonra ve güneş batıncaya kadar olan vakit kerahat vakti olarak kabul edilmektedir. Başka şekilde ifade edecek olursak kişi ikindi namazı kılacaksa bu namazı güneşin sarardığı vakitlere bırakmaması gerekmektedir. Güneş battıktan sonra ve akşam ezanı okunmadan 45 ile 50 dakika öncesinde olan vakittir.

Namaz kılacak olan kişi kerahat vakitlerinde namaz kılmamalı, namaz veya herhangi bir ibadet için hazırlıklarda bulunmalıdır. Zikir çekilerek ya da tövbe edilerek kerahat vakitlerini değerlendirmek mümkün olmaktadır.

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Kerahat Vakitleri Kapsamında Neden Namaz Kılınmaz?

Kerahat vakitleri, İslam dininde ibadetin mekruh sayıldığı zaman dilimlerini ifade eder. Kerahat vakitleri içerisinde ibadet etmenin ya da namaz kılmanın dinen mekruh olarak sayılmasının en önemli sebebi, güneşe tapanlara benzetilmemek şeklinde açıklanır. Güneşin doğuş zamanında, batış zamanında ve tam tepede olduğu noktalarında mevcut olması zamanında geçmiş dönemler içerisinde helak olan pek çok topluluğun ateşe ve bununla birlikte güneşe tapmalarından dolayı kaynaklanır.

Kerahat Vakti Uyunur mu?

Kerahat Vakti uyumak İslam dini açısından yasak yorumlarına sebebiyet vermiştir. İslam aleminde özellikle Hanefilerin anlam kazandırdığı kerahat vakti sanılanın aksine günah değildir. İkindi namazı ile akşam namazı arasındaki süre kısa olduğu için namazı geciktirmeye sebep olma ihtimali düşünülerek bu vakitlerde uyunması doğru görülmemiştir.

Sağlık açısından bu süre zarfında uyumanın herhangi bir zararı yoktur. Yine de Müslümanlar olarak gün içerisinde çok zor durumda değilsek günümüzü uyuyarak geçirmememiz daha hayırlıdır.

Uykunun üç zamanı ve ayrı ayrı hükümleri vardır. Bunlar şöyledir;

Feylule

Feylule vakti ikindi namazından sonra başlayarak akşam namazına kadar devam etmektedir. İnsanda sersem bi hal oluşturan bu uyku adeta insanın ömrünün kısalmasına sebebiyet vermiş olmaktadır. Bu sebepten dolayı uyku mekruh sayılmaktadır.

Gaylule

Sabah namazının girmesiyle başlayan gaylule uykusu kerahet vaktinin bitiş zamanı olan güneşin doğmasından sonrasına kadar devam etmektedir. Gaylule vakti çalışmaya başlamanın ve hazırlanmanın vaktidir. Güneş'in doğmasından sonra çalışmanın şevkini azaltıp bereketsizliğe sebebiyet verdiğinden, hadiste sünnete aykırı olarak değerlendirilmiştir.

Kaylule

Sünnet olan uykudur. Kuşluk vaktinden önce başlamaktadır. Öğleden sonra yapılan uykudur. Yarım saat kaylule uykusu 2 saat gece uykusuna denktir. Bu uyku insanlara zindelik kazandırır ve çalışma becerisini arttırır.

Kerahat Vakti Uyumak Zararlı Mı?

Kerahat vaktinde kaza ya da vitir kılınamadığı gibi öncesinde hazırlanmış dahi olsa cenazenin namazı da kılınamaz. Öncesinde okunan ayetin tilavet secdesi yapılamaz, fakat kerahat vakti ayet okunmuşsa, daha sonraya bırakmak faziletli olsa da o esnada da yapılabildiği bilinmektedir.

Kerahat vaktinde namaz kılmanın dışında bu vakitte uyuyan kişinin hem sağlık hem de dini açıdan olumsuz yönleri vardır. Peki bunlar neler?

İkindi namazından sonra akşam namazına kadar süren bu vakitte kişi uyursa insanda sersemlik meydana gelir. Yarı uykulu bir hal alınacağı için bu durum kişide baş ağrısı, halsizlik gibi sıkıntılara yol açacaktır.

O günkü işlerin neticesini görmek çoğu zaman o aralıkta olacağı için, uyuyan kişi sanki o günü yaşamamış ve o günün manevî neticesini görmemiş gibi olur.