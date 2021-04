Kerem Bürsin'den 'salak' özrü: Sen Çal Kapımı setinde bir haftada 5 pozitif vaka çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte masalara müşteri alımına başlayan kafe, restoran ve yeme - içme yerlerinde vatandaşların maskesiz olması, oyuncu Kerem Bürsin tarafından eleştirildi.

"KUSURA BAKMAYIN SALAKSINIZ"

Ekranların sevilen yüzü Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel ile birlikte sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak, "Kafelerde maskelerini çıkarıp oturanlar kusura bakmayın salaksınız" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine tepkilerin odağı haline gelen genç oyuncu hakkındaTwitter'de açılan #haddinibilkerembürsin etiketi ilk sıraya yükseldi.

Kerem Bürsin'in o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

"YANLIŞ KELİMEYİ KULLANDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Bunun üzerine geri adım atan Bürsin, yeni bir açıklama yaparak dizi çekimleri ve setlerde zor şartlar altında çalıştıklarını belirterek, "Setlerde malesef oyuncular sahnedeyken maske takamıyor. Çünkü sahnedeyken senaryolarımız ona göre yazılmıyor. Ama her türlü önlem alınılmaya çalışılıyor. Sahne aralarında maskeliyiz. Ekibimiz hep maskeli. Her gün test oluyoruz. O test sonuçlarına göre ya sete çıkıyoruz ya da çıkmıyoruz. Dezenfektanlar her yerde.

ÖNLEMLERE RAĞMEN POZİTİF VAKA

Tüm bu önlemlere rağmen bir haftada sette kişinin test sonucunun pozitif çıktığını belirten Bürsin, büyük bir riske girdiklerini vurgulayarak, "Ama ona rağmen bizim setimizde bu hafta 5 pozitif vaka çıktı. Yani büyük bir riske giriyoruz. Yarın öbür gün bende pozitif olabilirim, partnerim de pozitif olabilir. Ekip arkadaşlarımızdan herhangi biri de pozitif olabilir. Olmak istemiyoruz ama böyle. o yüzden lütfen yanlış anlaşıldığım için özür dilerim. Yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim. Ama en önemlisi maskelerimizi takalım lütfen." ifadelerini kullandı.