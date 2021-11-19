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Kevin De Bruyne koronavirüse yakalandı!

Manchester Cityli futbolcu Kevin De Bruyne koronavirüse yakalandı. Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, yıldız futbolcunun durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Kevin De Bruyne koronavirüse yakalandı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. 

Kevin De Bruyne'nin sağlık durumuna ilişkin İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, futbolcunun koronavirüse ülkesinde yakalandığını aktardı.

Guardiola açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 gün izolasyonda kalacak. Küçük semptomlarla atlatmasını umuyorum. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz. Maçları kaçıracak olmasından endişelenmiyoruz. İnsan sağlığı daha önemli. Umarım izolasyon sürecinde her şey iyi gider."

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KEVIN DE BRUYNE KİMDİR?

Ofansif orta saha ve kanat mevkilerinde görev alabilen Kevin De Bruyne, Premier League ekiplerinden, Manchester City'de oynamaktadır.

Kevin De Bruyne hakkıında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Kevin De Bruyne kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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