KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kılıçdaroğlu CHP'de kendinden sonraki genel başkanlığı devredeceği adayın profilini açıkladı açıkladı
HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel merkez kurultayı öncesi Sözcü'den İpek Özbey'e yaptığı açıklamalarda kendisinden sonra partiyi teslim edeceği genel başkan adayının profilini açıkladı.
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