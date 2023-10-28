Kılıçdaroğlu CHP'de kendinden sonraki genel başkanlığı devredeceği adayın profilini açıkladı açıkladı

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel merkez kurultayı öncesi Sözcü'den İpek Özbey'e yaptığı açıklamalarda kendisinden sonra partiyi teslim edeceği genel başkan adayının profilini açıkladı.

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Kılıçdaroğlu CHP'de kendinden sonraki genel başkanlığı devredeceği adayın profilini açıkladı açıkladı 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den İpek Özbey'e konuştu. Kılıçdaroğlu, kendinden sonraki adayın profilini özetleyerek, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu röportajından öne çıkan noktalar:

"EKREM BEY'İN ELİ GÜÇLENSİN"

"Perşembe günü Sayın Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yaptınız. Kurultayın divan başkanlığını önerdiniz, kabul etti. Neden İmamoğlu'na teklif ettiniz?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in eli güçlensin diye. İstanbul'da seçimlerde eli daha güçlü olsun diye bu teklifi yaptım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu CHP'de kendinden sonraki genel başkanlığı devredeceği adayın profilini açıkladı açıkladı 2

KILIÇDAROĞLU PARTİYİ DEVREDECEĞİ ADAYIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu, aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirterek, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi.

“Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı” sorusuna da “Böyle biri var ama görünür hale gelmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

DEVA'DAN TRANSFER İDDİALARI

"DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı vaat ettiniz mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Ben kimseye bir vaatte bulunmadım." dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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