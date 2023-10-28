Kılıçdaroğlu CHP'de kendinden sonraki genel başkanlığı devredeceği adayın profilini açıkladı açıkladı

KILIÇDAROĞLU PARTİYİ DEVREDECEĞİ ADAYIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu, aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirterek, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi.

“Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı” sorusuna da “Böyle biri var ama görünür hale gelmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

DEVA'DAN TRANSFER İDDİALARI

"DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı vaat ettiniz mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Ben kimseye bir vaatte bulunmadım." dedi.