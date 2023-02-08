Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye deprem felaketiyle mücadele ederken siyaset yapmaktan geri durmadı. Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaptığı açıklamalarla tepki topladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyonu insanı etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralandı. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyaset yapmaktan geri durmadı.

Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor

VATANDAŞLAR ENKAZ ALTINDAYKEN AÇIKLAMA YAPTI

Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşlar enkaz altında kurtarılmayı beklerken bu ilçede açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, skandal sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, sorunları çözmek isteyenlerin önüne bürokratik engeller konduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Televizyonlara yansıyan görüntü, verilen haberler… Ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok daha ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu: Devletin kurumları, bürokratlar çalışmak istiyorlar. Ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor. Bu, devletin rahat nefes almasını engelliyor… Sorunu el birliği ile çözmek istiyoruz, evet. Ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız. Gerçekten de kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız."

Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor

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