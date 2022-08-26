Kılıçdaroğlu İmamhatip'lilere sapık diyen Gülşen'i savunmuştu! Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na tepkisi gecikmedi!

Günlerdir gündemi sarsan şarkıcı Gülşen'in tutukluluk konusu hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hakim ve savcılara 'serbest bırakın' çağrısı gelmişti. Kılıçdaroğlu konu hakkında, "Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar" açıklaması yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, Gülşen hakkında tutuklama isteyen savcı ve hakime ise, "Hukuka, adalete ihanet etmeyin. Sanatçıyı hemen serbest bırakın" diyerek sesini duyurmak istemişti.

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir sosyal medya üzerinden sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet." dedi.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu’nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."