Ali Erbaş: "İmam hatip nesli, güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir"

Sivas'ta gerçekleştirilen İmam Hatipliler Kurultay'ında konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İmam hatip nesli, yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcisidir." ifadelerine yer verdi.

İrem Yıldız
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Ali Erbaş: "İmam hatip nesli, güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği önderliğinde İmam Hatipliler Kurultayı'nın 19'uncusu gerçekleştirildi. Kurultay'a katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı. Konuşmasında imam hatip neslinin önemi ve değerinden bahseden Erbaş, "İmam hatip nesli, yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcisidir. Milletimizin birlik beraberlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır. Güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir" şeklinde konuştu.

"MERHAMET VE MEDENİYETİN İNŞASINA KADAR HER ALANDA ÖNCÜ BİR NESİL"

Sürekli değişen gündemde, siyasal başta olmak üzere sosyal ve benzeri alanlarda çeşitli gelişmeler yaşandığı ve tüm bu gelişmelerin dine, inanca ve maneviyata dokunduğunu ifade eden Ali Erbaş, bunun böyle devam edeceğini söyleyerek konuşmalarına devam etti.

Ali Erbaş: İmam hatip nesli, güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir

İmam hatiplilerin, gelecek için çok önemli bir nesil olduğunun altını çizen Erbaş, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

"İmam hatip nesli, yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcisidir. Milletimizin birlik beraberlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır. Güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir.

Bilgi ile hikmeti bütünleştiren, hayatı anlamlı kılan değerlerle hayatı kolaylaştıran, bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve insanlığa hizmete dönüştüren bir nesil idealinin neticesidir. Sevgi ve kardeşliği temel değer bilen, güven veren, güvenilen, şiddetin ve anarşinin uzağında, zulmün karşısında, mazlumun yanında 'gencin süsü güzel ahlaktır' prensibini ilke edinen bir nesil özleminin sonucudur. Bu ideal neslin adı bazen Asım'ın nesli, bazen 'Büyük Doğu' nesli olmuştur ama her daim bir ahlak ve maneviyat nesli olmuştur.

İmam hatipliler nesli, var olduğu günden beri, milletten aldığı güçle vatanına milletine, devletine hizmette hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştır. Hepimiz biliyoruz ki imam hatip nesli pek çok zorluklarla karşılaştı. Ötekileştirme politikalarına, psikolojik baskılara maruz kaldı. Haklarından mahrum bırakıldı. Medeni cesareti kırılmak istendi. Kendini ispat etmek için daha çok çalışmak zorunda kaldı."

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