Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyalleri, CHP'lileri bile memnun etmedi! "Allah aşkına sen olma"

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu üstlendiği "Az Önce Konuştum" isimli programa konuk olan Kılıçdaroğlu'na, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltilmiş, CHP liderinin ise "İttifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım" yanıtı gündeme damgasını vurmuştu.

"ALLAH AŞKINA SEN OLMA"

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin verdiği sinyaller, CHP'lileri bile memnun etmedi. Adaylıkta başka isimler görmek istediklerini dile getiren partililer, sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. Yorumlarda en çok dikkat çeken ise "Allah aşkına sen olma" "Yüzdük yüzdük yine bir yere varamadık" "Seni görmek isteyen kim?" cümleleri oldu.

Kılıçdaroğlu'nun ısrarla her seçimde koltuk sevdasına kapılması ise CHP'lileri bu defa çileden çıkardı. Millet İttifakı'na çağrıda bulunan CHP'li vatandaşlar, Cumhurbaşkanı adaylığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde görmek istemediklerini belirttiler.