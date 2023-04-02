Kilisede Pazar ayini sırasında Ukraynalı asker ile rahip arasında kavga çıktı "Daha kaç adamı öldürmemiz gerekiyor"

Ukrayna'ya bağlı Hmelnitski bölgesindeki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı bir kilisede pazar ayini sırasında Ukraynalı asker ile rahip arasında kavga çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Kilisede Pazar ayini sırasında Ukraynalı asker ile rahip arasında kavga çıktı "Daha kaç adamı öldürmemiz gerekiyor"

Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde Moskova Patrikhanesi'ne bağlı bir kilisede pazar ayini sırasında Ukraynalı asker ile rahip arasında kavga çıktı.

UKRAYNALI ASKER HAKKINDA "PROVOKASYON" SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna'ya bağlı Hmelnitski bölgesindeki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı bir kilisede pazar ayini sırasında kavga çıktı. Ukraynalı askerin ayin sırasında "Moskova Patrikhanesi'nin defolması için daha kaç adamı öldürmemiz gerekiyor" diye bağırdığı ve İncil'i yere atması sonrası rahibin askere saldırdığı iddia edildi. Kilisedeki cemaat ve diğer rahipler, kavgaya ilk başta müdahale etmezken, daha sonra Ukraynalı asker rahip tarafından yaka paça kiliseden dışarı çıkarıldı. Olay yerine çağırılan polis Ukraynalı askeri gözaltına aldı. Ukraynalı asker hakkında "provokasyon" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kilisede Pazar ayini sırasında Ukraynalı asker ile rahip arasında kavga çıktı "Daha kaç adamı öldürmemiz gerekiyor"

"KAHROLSUN MOSKOVA'NIN RAHİBİ, UKRAYNA'YA ÖZGÜRLÜK"

Bölge sakinleri olayın ardından saldırıya uğrayan Ukrayna asker için kilise önünde toplanarak rahibi protesto etti. Protestocular, "Kahrolsun Moskova'nın rahibi, Ukrayna'ya özgürlük" sloganları atarken, Ukrayna polisi de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hmelnitski Askeri Bölge Başkanı Sergey Tyurin, bölge sakinlerini itidalli olmaya davet etti.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Konut kiracısı bir vatandaş Din İşleri Yüksek Kurulundan kira artışı fetva talep etti, işte o yanıt?
Konut kiracısı bir vatandaş Din İşleri Yüksek Kurulundan kira artışı fetva talep etti, işte o yanıt?
Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Bilerek veya bilmeyerek kusmak orucu bozar mı?
Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Bilerek veya bilmeyerek kusmak orucu bozar mı?
Beklenen misafir geldi! On bir ayın sultanı kapıda, ilk teravih ve sahur ne zaman?
Beklenen misafir geldi! On bir ayın sultanı kapıda, ilk teravih ve sahur ne zaman?
Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?
Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?
Son Haberler
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Gaziantep'te Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kilisede Pazar ayini sırasında Ukraynalı asker ile rahip arasında kavga çıktı "Daha kaç adamı öldürmemiz gerekiyor"
Kilisede Pazar ayini sırasında Ukraynalı asker ile rahip arasında kavga çıktı "Daha kaç adamı öldürmemiz gerekiyor"
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da 97 tesisin toplu açılış töreninde konuştu! Akşener'e, "Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da 97 tesisin toplu açılış töreninde konuştu! Akşener'e, "Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun?"
Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!
Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!
Hulusi Akar: Mehmetçik 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi...
Hulusi Akar: Mehmetçik 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi...
İBB'nin cenaze aracı arızalandı! Cenaze saatlerce sokakta bekledi!
İBB'nin cenaze aracı arızalandı! Cenaze saatlerce sokakta bekledi!
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor