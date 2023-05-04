Kilis’te 5 farklı hırsızlık olayı: 1 kişi tutuklandı

Kilis'te meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. Polisin gözaltına aldığı 5 kişiden biri tutuklandı.

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Kilis’te 5 farklı hırsızlık olayı: 1 kişi tutuklandı

Kilis'te meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayını aydınlatan polis ekiplerinin gözaltına aldığı 5 kişiden biri tutuklandı.

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FAİLLER TESPİT EDİLDİ

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışmalarda 5 hırsızlık olayını aydınlattı. Polis tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 1'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, meydana gelen hırsızlık olaylarından çalınan ve operasyonlarda ele geçirilen motosiklet, ticari taksi, cüzdan ve kredi kartları, asansör motorunu sahiplerine tutanak karşılığında teslim etti.

KAYNAK: İHA

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