Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu bulunduğu evde yangın çıktı.

Kilis, Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta yabancı uyruklu ailenin 9 yaşındaki kızlarının ölü bulunduğu evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

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Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu bulunduğu evde yangın çıktı.

Kilis'te okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğunun öldürülmüş olarak bulunduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta yabancı uyruklu ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'in cesedinin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu bulunduğu evde yangın çıktı.

EMNİYET GÜÇLERİ OLAYLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili Kilis İl Emniyet müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.

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