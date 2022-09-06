Kimya sektörü ihracatında rekor artış!

Kimya sektörünün ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artışla 2,95 milyar dolara ulaştı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Kimya sektörü ihracatında rekor artış!

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin ihracatının ağustos ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13.1 artışla 21.3 milyar dolar olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

Kimya sektörü ihracatında rekor artış!

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 44 ARTTI

Ağustos ayında en çok ihracat yapan sektör ise kimya oldu. Ülke ihracatından yüzde 13.8 pay alan sektörün dış satımı, ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 44 artışla 2.95 milyar dolara ulaştı.

Kimya sektörü ihracatında rekor artış!

İHRACAT YÜZDE 42 BÜYÜDÜ

Ağustos ayı ile birlikte üst üste altıncı kez ihracat lideri olan kimya sektörü, ilk sekiz aylık dönemde gerçekleştirdiği 22.6 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 42 büyüdü.

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