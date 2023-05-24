Kiralık katiller yanlış kişiyi vurdu, talihsiz adam hayatını kaybetti

Alacak verecek davasında patronu öldürmeye gelen kiralık katiller yanlış kişiyi öldürdü. Patron koltuğuna oturan işyeri çalışanı hayatını kaybetti.

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Kiralık katiller yanlış kişiyi vurdu, talihsiz adam hayatını kaybetti

Bağcılar'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde mutfak eşları satan bir iş yeri olan C.Y, son günlerde ekonomik olarak zor durumdaydı. Piyasaya 80 milyon TL borcu vardı ve alacaklıları tarafından tehdit ediliyordu. 10 Mayıs günü, plakasız iki motosikletle başlarında kask olan 4 kişi dükkana geldi. C.Y'nin koltuğunda oturan işyeri çalışanı Hikmet Tamsan'a (53) 3 el ateş ettiler. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı, Tamsan hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Polisin yaptığı incelemeye göre, alacaklıların tuttuğu tetikçiler işyerine giderek silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Patron koltuğunda oturan, işyeri çalışanı Tamsan'ı da patron C.Y. zannederek vurdular. Polis, saldırganların kimliğini tespit etmek için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı ve C.Y'nin iş yaptığı kişileri ve alacaklılarını mercek altına aldı. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

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