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Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Kırıkhan ilçesidir. Peki! Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un biyografisi
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