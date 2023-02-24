Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Kırıkhan ilçesidir. Peki! Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un biyografisi