Kırmızı bülten nedir, ne anlama gelir? Kırmızı bülten nasıl ve kimlere çıkarılır?

Dünyada en çok kripto para yatırım yapan üçüncü ülke konumundaki Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük bireysel vurgununu yaptığı iddia edilen Thodex sahibi Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Günlerdir gündemde olan olayın ardından İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu yapıldı ve 8 şüpheliden 62'si yakalandı. Son olarak da Başsavcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talep edildi. Vatandaşlar da Kırmızı bülten nedir, ne demek? Kırmızı bülten kimlere çıkarılır? sorularını araştırmaya başladı.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İki miyar dolarlık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı öne sürülen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için İstanbul İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kırmızı bülten talep etti. Arnavutluk'un Tiran şehrinde olduğu belirlenen Özer'in ülkede geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına iletildi.

Kırmızı bülten; bir ülkedeki adli makamlar tarafından aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılır.

KIRMIZI BÜLTEN NASIL, KİMLERE ÇIKARTILIR?

Kırmızı Bülten uygulamasında, aranan şahsın kendi ülkesinde bulunduğunu tespit eden söz konusu devlet, gerekli gördüğü takdirde o kişinin geçici olarak tutuklanmasını sağlar. Ardından da arayan devleti bilgilendirerek geri verme talepnamesinin iletilmesini ister. Sonra da arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilir.

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