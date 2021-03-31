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Kırmızı Kamyon dizisi Abdo kimdir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Abdo kimdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon dizisi Abdo kimdir?

Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Abdo kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ ABDO KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Abdo karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Arda Başkan'dır. 

UĞUR ARDA BAŞKAN KİMDİR? 

Uğur Arda Başkan 31 Ocak 1969’de İstanbul’da dünyaya geldi. Başkan, Ses & Efekt Operatörü / oyuncu ve  yapımcı'dır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Uğur Arda Başkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Uğur Arda Başkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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