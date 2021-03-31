Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Furkan kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ FURKAN KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Furkan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Efekan Can'dır.

EFEKAN CAN KİMDİR?

Efekan Can, 1994 yılında Bilecik’te dünyaya gelmiştir. Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

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Efekan Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?