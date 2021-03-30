Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Gönül kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ GÖNÜL KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Gönül karakterini canlandıran usta oyuncu Toprak Sağlam'dır.

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Toprak Sağlam kimdir? Nereli, kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?