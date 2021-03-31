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Kırmızı Kamyon dizisi Halil kimdir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Halil kimdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon dizisi Halil kimdir?

Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Halil kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ HALİL KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Halil karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent Ergün'dür. 

BÜLENT ERGÜN KİMDİR?

27 Mayıs 1968 Trabzon doğumlu Bülent Ergün, 52 yaşındadır. Boyu 1.77'dir. Hobileri arasında yüzmek, futbol, masa tenisi, basketbol ve voleybol oynamak vardır. Ergün, Türk televizyon, sinema ve dizi oyuncusudur.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Bülent Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı?Bülent Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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