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Kırmızı Kamyon dizisi Hazan kimdir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Hazan kimdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon dizisi Hazan kimdir?

Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Hazan kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ HAZAN KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Hazan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melisa Akman'dır.

MELİSA AKMAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Melisa Akman, 2 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşamıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Melisa Akman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi yapımlarda rol aldı?Melisa Akman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi yapımlarda rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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