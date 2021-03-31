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Kırmızı Kamyon dizisi Murat kimdir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Murat kimdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon dizisi Murat kimdir?

Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Murat kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ MURAT KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Murat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gürberk Polat'tır. 

GÜRBERK POLAT KİMDİR? 

Gürberk Polat 1997, Eskişehir'de dünyaya geldi. Polat, sinema ve dizi film oyuncusu. Genç oyuncu 1.80 cm boyunda ve 70 kilo ağırlığındadır. Polat, Geleceğin Starı yarışmasında erkekler dalında  birinciliği kazandı. Oyunculuğa 2019 yılında Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alarak başladı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Gürberk Polat kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Gürberk Polat kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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