Gürberk Polat kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kahraman Babam yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Gürberk Polat kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

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Gürberk Polat kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için genç oyuncunun hayatına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... GÜRBERK POLAT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Gürberk Polat 1997, Eskişehir'de dünyaya geldi. Polat, sinema ve dizi film oyuncusu. Genç oyuncu 1.80 cm boyunda ve 70 kg ağırlığındadır. Polat, Geleceğin Starı yarışmasında erkekler dalında birinciliği kazandı. Oyunculuğa 2019 yılında Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alarak başladı. 2020 yılında Babil dizisinde Mert karakterini canlandırdı. 2021’de Kırmızı Kamyon dizisi kadrosunda yer aldı. HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI? *Kırmızı Kamyon (Murat, TV Dizisi 2021) *I am the Sea (Sinema Filmi 2020) *Babil (Mert, TV Dizisi 2020) *Kırk Yalan (Trafik Polisi, Sinema Filmi 2020) *Benim Tatlı Yalanım (TV Dizisi 2019) Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü