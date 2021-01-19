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Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak, hangi gün oynuyor, saat kaçta?

İtfaiyecilerin yaşadıklarını konu alan Kırmızı Kamyon dizisinin başlamasına sayılı günler kala vatandaşları adeta heyecan sardı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak, hangi gün oynuyor, saat kaçta?

Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak, hangi gün oynuyor, saat kaçta?

İtfaiyecilerin hayatlarının mercek altına alan Türkiye'deki ilk yapım olarak dikkatleri çeken Kırmızı Kamyon dizisi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Oyuncuların eğitim sürecinin ardından hazırlıklarını tamamladığı dizi ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA?

Türkiye’de ilk defa hayata geçen, kahraman itfaiyecilerin hikayesini dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle ele alacak olan Kırmızı Kamyon dizisi Show TV kanalında yayınlanacak. Kırmızı Kamyon dizisi 31 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi, gününde bir değişiklik olmazsa Çarşamba günleri izleyicisi ile buluşacak.

Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak, hangi gün oynuyor, saat kaçta?

Show TV Kırmızı Kamyon dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?Show TV Kırmızı Kamyon dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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