Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Yavuz kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ YAVUZ KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Yavuz karakterine hayat veren usta oyuncu Fatih Al'dır.

FATİH AL KİMDİR?

12 Eylül 1976, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi'nde tiyatro üzerine eğitim aldı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Fatih Al kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?