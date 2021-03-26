Kırşehir'de okullar tatil mi 26 - 27 Mart 2021?

Hava durumuna göre kar yağışı bugün Kırşehir'i etkisi altına aldı. Vatandaşlar da okulların kentte tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki yetkili isimlerden açıklama geldi mi?

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ 26 - 27 MART 2021?

Okullar Kırşehir'de il genelinde 26 Mart 2921 tarihi için tatil edildi. 27 Mart'ta tatil olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Yozgat'ta okullar tatil mi 26 - 27 Mart 2021?