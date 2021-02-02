Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevapladı

Bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hafta sonu kısıtlaması ne zaman kalkacak?", "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt verdi.

"Ben korona geçirdim. Kısıtlama kararları aldığımızdan beri çok ciddi iniş var. Türkiye, Avrupa'ya kıyasla çok ciddi bir mücadele veriyor. Buradaki tedbirleri gevşettiğimiz andan itibaren hastalığın nereye gideceğini mutasyonun nereye götüreceğini bilmiyoruz. Bizim için sağlık sisteminin sürdürebilirliği önemli." açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kısıtlamalar için biraz daha sabretmeliyiz. Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. Belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz." dedi.

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