Kız arkadaşına dokunan adamı döve döve öldürdü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde geçen cumartesi akşamı kan donduran bir olay yaşandı. Cüneyt A. (16) ile adı öğrenilemeyen kız arkadaşı birlikte minibüse bindi. İddiaya göre yolculardan Mehmet Yavaş Cüneyt A.'nın kız arkadaşına eliyle dokundu. Genç kızın tepki göstermesi üzerine Cüneyt A. Mehmet Yavaş (58) ile tartışmaya başladı. Olaya Cüneyt A.’nın erkek arkadaşı Cesur A. (18) da dahil olunca tartışma büyüdü. İki arkadaş yaşlı adamı dövmeye başladı.

Çevredekiler kavgayı ayırdı ve Yavaş ile gençler dağıldı. Ancak Cüneyt A.,bir süre sonra geri dönüp, Mehmet Yavaş'ın peşinden koştuğu ve yakalayarak başına üzerinde taşıdığı kurusıkı tabancanın kabzasıyla üst üste vurmaya başladı. Yere yığılan adam bir daha yerden kalkamadı. Dehşet anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Mehmet Yavaş, hayatını kaybetti.

KABZAYLA ADAM ÖLDÜREN ÇOCUK TUTUKLANDI

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube ekipleri harekete geçti. Ekipler, Cüneyt A. ve kız arkadaşı ile Cesur A., Osmangazi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Cüneyt A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cesur A. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Cüneyt A.’nın Mehmet Yavaş’ı tabanca ile darbettiği ve yerdeki adamı tekmelediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cüneyt A.’nın, Mehmet Yavaş’a arkadan gelerek saldırdığı, Yavaş’ın ise aldığı darbeler sonucu hareketsiz yerde yattığı görülüyor. Cüneyt A.’nın elindeki kurusıkı tabancanın kabzasıyla Yavaş’ın başına art arda vurması, kız arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırılması yer alıyor.