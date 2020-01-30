"Koca Yusuf" Çin'deki Türk vatandaşların tahliye işlemi için havalanıyor

Son dakika bilgisine göre, birkaç gündür gündemde olan Çin'deki Türk vatnadaşları tahliye etmek için uygulanacak işlem adına ilk adım şuan atıldı. "Koca Yusuf" Türk vatandaşların tahliye işlemi için havalanıyor ve Wuhan'daki vatandaşlarımızı ülkemize getirecek. Vatandaşlar uçağa bindirilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilecekler ve Türkiye'ye getirildikleri zaman ise karantina altına alınacaklar.

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