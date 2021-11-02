Kocaeli Çayırova'da 4 gündür kayıptı! Halil Özer'in cansız bedeni bulundu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kaybolan parkinson hastası Halil Özer'in ağaçlık alandaki derede cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgilere göre Çayırova ilçesinde yaşayan parkinson hastası Halil Özer'in kaybolmasının ardından ailesi ilçe emniyet müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Yaklaşık 4 gündür kayıp olan Özer'den kötü haber geldi.
Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde ağaçlık alanda bulunan derede hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK
Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği şahsın kimliğinin tespiti için çalışma yapan polis ekipleri cansız bedeninin Halil Özer'e (64) ait olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp izi olmayan Halil Özer´in hastalığa bağlı olarak yaşamını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Savcılık incelemesinin ardından Akse Mezarlığı morguna kaldırılan cesedin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.