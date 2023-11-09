Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan ceset ihbar edildi. İhbar üzerine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

YAYINLAMA
Google News
Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu.

Olay, 09.50 sıralarında 60 Evler Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni gördü.

Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin 20'li yaşlarında bir gence ait olabileceği belirtildi.

Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'

Dünyanın en pahalı baharatının fiyatı dudak uçuklattı!Dünyanın en pahalı baharatının fiyatı dudak uçuklattı!

AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri için adaylık süreci başladı! Başvurular internetten yapılacak!AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri için adaylık süreci başladı! Başvurular internetten yapılacak!

İnanılır gibi değil! İstanbul'un göbeğinde sarhoşların çatışması cep telefonu kameralarına böyle yansıdı!İnanılır gibi değil! İstanbul'un göbeğinde sarhoşların çatışması cep telefonu kameralarına böyle yansıdı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıkladı! İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıkladı! İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı
Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!
Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!
Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!
Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!
Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!
Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!
Son Haberler
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"
(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"
Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!
Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!
İsrail'e tepkiler her geçen gün artıyor! ABD’de Kongre çalışanları: Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok
İsrail'e tepkiler her geçen gün artıyor! ABD’de Kongre çalışanları: Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok
(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"
(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"
İnanılır gibi değil! İstanbul'un göbeğinde sarhoşların çatışması cep telefonu kameralarına böyle yansıdı!
İnanılır gibi değil! İstanbul'un göbeğinde sarhoşların çatışması cep telefonu kameralarına böyle yansıdı!
Çok Okunanlar
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!
Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!
7 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün kilit ismi Sancaktepe'de sahte kimliklerle yakalandı!
7 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün kilit ismi Sancaktepe'de sahte kimliklerle yakalandı!
Eskişehir’de elektrikli bisiklet sürücüsü ne kural tanıdı ne küçük çocuğuna acıdı!
Eskişehir’de elektrikli bisiklet sürücüsü ne kural tanıdı ne küçük çocuğuna acıdı!
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi