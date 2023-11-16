Kocaeli'de kargo paketinden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan kargo şubesinde, pakette bulunan kimyasal maddenin sızması neticesinde ekipler seferber oldu.

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Kocaeli'de kargo paketinden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan kargo şubesinde, pakette bulunan kimyasal maddenin sızması neticesinde ekipler seferber oldu. 12 çalışan tedbir amacıyla hastaneye sevk edilirken, sokağa acil müdahale çadırı kuruldu. Özel kıyafetli ekipler olaya müdahale etti.

Olay, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo şubesinde pakette bulunan benzoil klorür isimli kimyasal madde sızıntı yaptı. Bunu fark eden çalışanlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Kocaeli'de kargo paketinden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi!

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye, polis, kimyasal olaylara müdahale aracı ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı geniş güvenlik önemleri aldı.

Kocaeli'de kargo paketinden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi!

Koruyucu kıyafetler ve oksijen maskeleri takan ekipler, içeride bulunan 12 çalışanı da dışarıya alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerce kurulan çadırda 12 çalışan dezenfekte edilerek tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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