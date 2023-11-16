Trabzon ve Gümüşhane’de ayı dehşeti! Aç kalan ayılar bakın otomobilleri ne hale soktu!

Son dönemde Trabzon ve Gümüşhane’de otomobillere zarar veren ayılar bu kez Artvin’de kamyonete zarar verdi.

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Trabzon ve Gümüşhane’de ayı dehşeti! Aç kalan ayılar bakın otomobilleri ne hale soktu!

Son dönemde Trabzon ve Gümüşhane’de otomobillere zarar veren ayılar bu kez Artvin’de kamyonete zarar verdi.

Artvin’in Taşlıca köyünde bulunan Hatila Vadisinde orman işçisi olarak çalışan Fahrettin Yiğit’in kamyonetine ayı saldırdı. Ormanda çalışan Yiğit geceden kamyonetini odunla yükleyip, sabahı bekledi.

Trabzon ve Gümüşhane’de ayı dehşeti! Aç kalan ayılar bakın otomobilleri ne hale soktu!

Sabah kamyoneti yanına giden sahibi gördüğü manzarayla şaşkına döndü

Sabah kamyoneti yanına giden Yiğit gördüğü manzarayla şaşkına döndü.İçinde bıraktığı yiyecekleri fark eden ayı, kamyonetin içine girmek için araca zarar verdi. Kamyonetin camlarını kıran, sileceklerini söken ayı, aracın kaportasında bile delikler açtı. Kamyonette yaklaşık 100 bin liralık hasar oluşurken, kamyonet sürücüsü Fahrettin Yiğit, yaşadığı o üzücü anları cep telefonu ile kaydetti.

Trabzon ve Gümüşhane’de ayı dehşeti! Aç kalan ayılar bakın otomobilleri ne hale soktu!

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ayılar Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Alaca Yaylası'nda Kemal Söyler'e ait otomobile, geçtiğimiz günlerde de Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Livade Yaylasında park halindeki otomobile yiyecek aramak için girmiş camlarını kırmış maddi hasar vermişlerdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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