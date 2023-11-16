Gaziantep’te akıl almaz kaza! Bebek arabasına ve 2 yayaya çarpan otomobilin işte o görüntüleri

Gaziantep’te sokakta caddeye dönmek isteyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak hızlı bir şekilde kaldırıma çıkan otomobil, 2 kadın ile içerisinde bebek bulunan bebek arabasına çarptı.

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Gaziantep’te akıl almaz kaza! Bebek arabasına ve 2 yayaya çarpan otomobilin işte o görüntüleri

Gaziantep’te direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı bir şekilde kaldırıma çıkan otomobil, 2 kadın ile içerisinde bebek bulunan bebek arabasına çarptı. Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 13 Kasım 2023'te Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokakta caddeye dönmek isteyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, hızlı bir şekilde kaldırıma çıkarak 2 kadın ile bebek arabasına çarptı.

Gaziantep’te akıl almaz kaza! Bebek arabasına ve 2 yayaya çarpan otomobilin işte o görüntüleri

Feci kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasında
Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan caddeye dönen beyaz otomobilin, hızlı bir şekilde kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen 2 kadın ile içerisinde bebek bulunan bebek arabasına çarpma ile olay sonrası kadın sürücünün panikle araçtan inme anları anbean yer aldı.


Olayda yaralanan 2 kadın ile bebek, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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