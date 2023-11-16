Çocukların bindiği oyuncak devrildi! AVM'deki hareketli dakikalar güvenlik kameralarına böyle yansıdı!

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkez’inde çocukların oyun parktaki bindiği oyuncak devrildi.

YAYINLAMA
Google News
Çocukların bindiği oyuncak devrildi! AVM'deki hareketli dakikalar güvenlik kameralarına böyle yansıdı!

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkez’inin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Korupark Alışveriş Merkez’inde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin içinde bulunan eğlence alanında aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi.

Çocukların bindiği oyuncak devrildi! AVM'deki hareketli dakikalar güvenlik kameralarına böyle yansıdı!

Makinanın arıza yapması sonucu oyuncak aşağı çökerken, bazı çocuklarda hafif şekilde yaralandı. Korkunç kazada facianın eşiğinden dönülürken, panik anları kameraya yansıdı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kuruluşunun 40. yılında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la buluştuCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kuruluşunun 40. yılında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la buluştu

Taburcu olması bekleniyordu! Ünlü sunucu Metin Uca'dan kötü haber, entübe edildi!Taburcu olması bekleniyordu! Ünlü sunucu Metin Uca'dan kötü haber, entübe edildi!

Sağlıkçının şüpheli ölümü! Takılan serumun ardından hayatını kaybetti!Sağlıkçının şüpheli ölümü! Takılan serumun ardından hayatını kaybetti!

Hindistan'da toplu katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!Hindistan'da toplu katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Antalya'da korkulu dakikalar! Bıçağı boğazına dayayarak kız arkadaşının gelmesini istedi!
Antalya'da korkulu dakikalar! Bıçağı boğazına dayayarak kız arkadaşının gelmesini istedi!
Adana'da kargo görevlisinden 850 bin liralık büyük vurgun!
Adana'da kargo görevlisinden 850 bin liralık büyük vurgun!
Sel sularının götürdüğü Ali Alptekin'in cesedi 11 gün sonra toprağa verildi!
Sel sularının götürdüğü Ali Alptekin'in cesedi 11 gün sonra toprağa verildi!
Korkunç anlar kamerada! Plajdaki kadına yıldırım isabet etti, kadın küle döndü!
Korkunç anlar kamerada! Plajdaki kadına yıldırım isabet etti, kadın küle döndü!
Son Haberler
İsrailli askerlerden Türkiye'yi hedef alan saldırı! Mavi Marmara Anıtı'nı yıktılar!
İsrailli askerlerden Türkiye'yi hedef alan saldırı! Mavi Marmara Anıtı'nı yıktılar!
6 yatırımcının girişimiyle ortaya çıkan yüzde 100 yerli elektrikli araç göz kamaştırdı!
6 yatırımcının girişimiyle ortaya çıkan yüzde 100 yerli elektrikli araç göz kamaştırdı!
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu açıklamalarda bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu açıklamalarda bulundu
SMA TİP1 ölümcül kas hastası minik Yiğit Miran Akbulut için zaman daralıyor!
SMA TİP1 ölümcül kas hastası minik Yiğit Miran Akbulut için zaman daralıyor!
SMA TİP1 ölümcül kas hastası minik Yiğit Miran Akbulut için zaman daralıyor!
SMA TİP1 ölümcül kas hastası minik Yiğit Miran Akbulut için zaman daralıyor!
Kocaeli'de kargo paketinden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi!
Kocaeli'de kargo paketinden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi!
Kargo çalışanı teslim etmesi gereken telefonları satıp araba aldı!
Kargo çalışanı teslim etmesi gereken telefonları satıp araba aldı!
Çok Okunanlar
Taburcu olması bekleniyordu! Ünlü sunucu Metin Uca'dan kötü haber, entübe edildi!
Taburcu olması bekleniyordu! Ünlü sunucu Metin Uca'dan kötü haber, entübe edildi!
Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Bakan Fahrettin Koca: "Mısır’ın, hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir"
Bakan Fahrettin Koca: "Mısır’ın, hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir"
Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast şartlı tahliye
Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast şartlı tahliye
Park halindeki araçların tek tek lastiklerini patlattı!
Park halindeki araçların tek tek lastiklerini patlattı!
Trabzon ve Gümüşhane’de ayı dehşeti! Aç kalan ayılar bakın otomobilleri ne hale soktu!
Trabzon ve Gümüşhane’de ayı dehşeti! Aç kalan ayılar bakın otomobilleri ne hale soktu!
Polisin karşısında egzoz patlattı bedelini ağır ödedi!
Polisin karşısında egzoz patlattı bedelini ağır ödedi!
Yorumlananlar
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!