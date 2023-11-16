Sağlıkçının şüpheli ölümü! Takılan serumun ardından hayatını kaybetti!

Sivas’ta arkadaşının evine giden sağlık görevlisi, iddialara göre vücuduna takılan serumun ardından hayatını kaybetti.

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Sağlıkçının şüpheli ölümü! Takılan serumun ardından hayatını kaybetti!

Sivas’ta arkadaşının evine giden sağlık görevlisi, iddialara göre vücuduna takılan serumun ardından hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Eğriköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte hemşire olarak görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32) mesai arkadaşı E.C.'nin evinde gitti.

Sağlıkçının şüpheli ölümü! Takılan serumun ardından hayatını kaybetti!

Hasta olduğu için Tosun'a serum takıldı. Bir süre sonra E.C. arkadaşı Tosun'un hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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