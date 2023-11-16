SMA TİP1 ölümcül kas hastası minik Yiğit Miran Akbulut için zaman daralıyor!

İstanbul'da yaşayan SMA TİP1 ölümcül kas hastası Yiğit Miran Akbulut için zaman daralıyor. Minik Yiğit Miran'ın ailesi ve hayırseverlerin çabası ile toplanan bağış Yiğit Miran'ı hedefe daha da yaklaştıracak. Yiğit Miran Akbulut, çıktığı bu yoldaki umut merdiveninde hayırseverlerin yardımını bekliyor.

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SMA TİP1 ölümcül kas hastası minik Yiğit Miran Akbulut için zaman daralıyor!

Valilikten onaylı, İstanbul'da yaşayan SMA TİP1 ölümcül kas hastası Yiğit Miran Akbulut için zaman daralıyor. Minik Miran'ın ailesi ve hayırseverlerin çabası ile toplanan bağış Miran'ı hedefe daha da yaklaştırıyor. Yiğit Miran Akbulut, çıktığı bu yoldaki umut merdiveninde hayırseverlerin yardımını bekliyor.

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MİNİK YİĞİT MİRAN İÇİN ZAMAN DARALIYOR

SMA TİP1 ölümcül kas hastası olan Yiğit Miran Akbulut'un verdiği bu mücadelede sağlığına kavuşması için hayırseverlerin bir harçlık miktarı katkısı bile umuduna ışık olacak.(Kampanya Valilik onaylıdır)

VAKIFBANK: TR57 0001 5001 5800 7319 3450 85 alıcı: Hatice Akbulut

AVRUPA BAĞIŞ İBANI: NL18 BUNQ 2083 6536 37 alıcı: Sma Kids Swift kod: BUNQNL2AXXX

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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