Türkiye'de tedavi altına alınan Gazzelileri başkan Erdoğan tek tek ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen 5'i çocuk 15 yaralıyı tedavi gördükleri Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde tek tek ziyaret etti.

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Türkiye'de tedavi altına alınan Gazzelileri başkan Erdoğan tek tek ziyaret etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen 5'i çocuk 15 yaralıyı tedavi gördükleri Yenimahalle Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gazze'den gelen yaralıları tek tek ziyaret etti

Başbakan ve 12'inci Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen 5'i çocuk 15 yaralıyı tedavi gördükleri Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erdoğan'a Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun eşlik etti. Ziyaret sırasında Başbakan Erdoğan ile Gazzeli bir kız çocuğu birbirine tesbih hediye etti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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