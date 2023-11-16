Polisin karşısında egzoz patlattı bedelini ağır ödedi!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekip otosunun önünde egzoz patlatan otomobilin sürücüsüne 4 bin 936 TL para cezası uygulandı. Egzoz sesinin abartılı olduğu ise otomobil çekiciye yüklenirken de belli oldu.

Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde devriye görevi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı polis ekibi, önünde bulunan 42 AEN 384 plakalı Tofaş Doğan marka otomobili, egzoz patlatıp çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kordon Caddesi’nde durdurdu.

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman Uyar’a çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmak, abartılı egzoz, helezon ve süspansiyon sisteminin düşük olması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmeliği’ne göre 4 bin 936 TL para cezası uyguladı.

Ayrıca, aracın egzozunun değiştirilmesi, helezon ve süspansiyon sisteminin düzeltilerek aracın muayenesinin yenilenmesi için araç sürücüsüne 1 hafta süre tanınırken, otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı.



Otomobilin çekiciye yüklendiği sırada egzozun abartılı ses çıkarması da dikkat çekti.

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