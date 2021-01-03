Kocaeli'de korkunç olay! Kendini barfiks demirine asıp intihar etti
Kocaeli'nin Gebze' ilçesinde 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisi evde tek başına olduğu sırada kendini koridordaki barfiks demirine çarşafla asarak yaşamını sonlandırdı.
Olay bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi I.R.I evde yalnız olduğu sırada koridordaki barfiks demirine çarşafla kendini astı.
Olay sonrası eve gelen ağabeyi, kardeşini asılı şekilde görünce 112 Acile haber verdi.
Sağlık ekipleri eve geldiklerinde I.R.I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan inceleme sonrası I.R.I'nın cenazesi morga kaldırılıken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.