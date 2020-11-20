Kocaeli'de öğretmenini öldüren öğrenciye 22 yıl hapis! Özür diledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir lisede okuyan 17 yaşındaki F.Ç., aynı okulda müdür başyardımcılığı görevini yapan Necmettin Kuyucu'yu odasında bıçaklayarak öldürdü. 2019 yılında yaşanan olayda katil zanlısının yargılandığı davada karar açıklandı.

ÖĞRETMENİN YAKINLARI DA DAVAYA KATILDI

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına cinayet zanlısı F.Ç, SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmaya öldürülen öğretmenin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

''İSTEMEYEREK OLDU'' DEDİ

Davada son savunmasını yapan F.Ç., çok pişman olduğunu ve olayı istemeyerek gerçekleştirdiğini söyleyerek özür diledi. Savunmanın ardından mahkeme F.Ç.’nin 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezada indirim uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.