Kocaeli'de yaşlı adam soru sorduğu eczane çalışanı tarafından dövüldü

Çenedağ Mahallesi Korkmaz Sokak’ta meydana gelen olayda eczaneden ilaç almaya giden 73 yaşındaki parkinson hastası Sedat Keskin, kendisine verilen kağıtla ilaçları alamayacağını öğrenince başka eczaneye gitti. Buradan ilaçları alan Keskin, ilk gittiği eczaneye geri dönüp kendisine neden ilaçların verilmediğini sordu. Eczane çalışanlarından Velit Kaya ile tartışan Sedat Keskin, dükkandan zorla çıkartılarak kaldırıma fırlatıldı. Fenalaşan Keskin hastaneye kaldırıldıktan sonra karakola giderek Velit Kaya isimli çalışandan şikayetçi oldu.

SORU SORDU DARP EDİLDİ

Olay anını anlatan Sedat Keskin, “Geçtiğimiz Cumartesi sabah çok öksürüğüm vardı. Hastaneye gittim. Hastanede filmimi çektiler. Doktor filmimin temiz olduğunu, Covid testi olabileceğimi söyledi. Ben de test oldum. Eve geldim, telefonuma mesaj geldi. Negatif sonuç gelene kadar evden çıkmamam gerektiği yazıyordu. Benim o 3 ilacı da akşam içmem gerekiyormuş. Oğlumu telefonla aradım, oğlum şu reçetedeki ilacımı al gel dedim. Derince’de o akşam olayın yaşandığı eczane nöbetçiydi. Eczaneye oğlum gitti, ‘İlacı veremeyiz. Bu kağıt parçası, sizde reçete olması gerekiyor’ demişler. Oğlum eve geldi. Sonra benim sonucum negatif çıkınca oğlumu evine yolladım. Oğlum çıktıktan sonra kendim eczaneye gittim. Dedim ki oğlum bunu bana neden vermedin, ben parkinson hastasıyım, prostat kanseriyim, bana parasıyla ver dedim. ‘Amca veremeyiz’ dedi. Pazartesi işe giderken farklı bir eczaneye gittim. Orada bana ilaçları verdi. Dedim kızım bir yanlışlık mı var kızım. ‘Yok amca Sağlık Bakanlığının verdiği rapor var’ dedi. İlaçları alınca tekrar o eczaneye gitmem icap etti. Gidince siz bana bunu neden vermediniz yavrum, başka eczane verdi dedim. ‘Sana hesap mı vereceğiz’ diyerek bana birden saldırdı” dedi.

KALDIRIMA ATILINCA FENALIK GEÇİRDİ

Şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirten Keskin, “Yanında da bir kadın ve çocuk vardı. Dedim oğlum ne yapıyorsun ben burada doğup büyüdüm. Sen utanmıyor musun, yaşlı insana elin kalkıyor. Beni fırlattı, bir daha tutunca kapıya fırlattı. Kapıda düşünce üzerime çıktı, üzerimdeki paltomla kaldırıp karşıdaki kaldırıma attı. Fenalaştım ama kendimdeydim. Oradan geçenlere, ‘Bırakın bu yalan söylüyor, numara yapıyor’ diyor. Sonra sağlık ekibi geldi. Onlara da ‘Bu hasta korona virüslü, sakın bana yaklaşmayın’ dedi. Sonra sağlık ekipleri üzerilerine tulumlarını giydiler. Ben de öyle bir şey yok dedim. Kimliğimi alıp kontrol edince pozitif olmadığımı gördüler. Sona hastaneye gittik. Oradan karakola gidip ifade verdim. Kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu.

''KÜFÜR ETTİĞİM İDDİALARI ASILSIZDIR''

Velit Kaya’nın olay sırasında kendisine küfür edildiği iddialarının asılsız olduğunu belirten Keskin, “Kendisi dün verdiği röportajda, ‘Bana küfür etti’ demiş. Benim ağzımda Derince’de 73 senedir bir küfür çıktığını duyan varsa küfür ettiğimi kabul ediyorum. Benim meşrebimde asla küfür etmek yoktur. Yalan söylüyor" şeklinde konuştu.

ECZACILAR KONUŞMAK İSTEMEDİ

Olayın yaşandığı eczanede çalışan personeller ise İHA muhabirinin konu ile ilgili sorularını yanıtlamak istemediklerini, kendilerinin de konuyu yargıya taşıdıklarını söylerken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sedat Keskin ile eczanedeki çalışanın tartıştığı görülüyor. Daha sonra eczanenin kapısını açan çalışan Keskin’i itekleyerek kapıdan dışarı çıkartıyor. Yere düşen Keskin’i kaldıran şahıs, kaldırımın üzerine fırlatıyor.