Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan güzel haber: Entübeden çıkarıldı, bilinci açık

Koronavirüs salgınına yakalanmasının ardından Trabzon'da rahatsızlanması üzerine hastanede tedavi altına alınan daha sonra ise nefes alma problemi yaşadığı için entübe edilen Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu hakkında güzel gelişmeler yaşandı.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in verdiği bilgilere göre Mustafa Reşit Akçay'ın entübe işlemi sona erdirildi. Yurduseven, Akçay'ın bilincinin açık olduğunu söyledi.

Barış Yurduseven," Şükür... Hastaneden çok güzel haberler var. Mustafa Reşit Akçay hoca entübeden çıktı. Bilinci açık. "Nasılsın?" sorusuna "İyiyim" bile demiş. İnşallah sonu da iyi olacak." diye konuştu.

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