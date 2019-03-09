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Kolombiya'da uçak düştü: En az 12 ölü

Kolombiya acil servis yetkililerinin açıklamasına göre, düşen uçakta en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da uçak düştü: En az 12 ölü

Kolombiya acil servis yetkililerinin açıklamasına göre, düşen uçakta en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da uçak nerede düştü? Ölü yaralı var mı?

Kazanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel medya kuruluşu EITB'nin haberine göre, uçakta bulunanların tamamı yaşamını yitirdi.

Kaza öncesi uçaktan acil durum bildirimi yapıldığı ifade edildi.

Detaylar geliyor...

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