Kolpaçino'nun yıldızı Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti! Sokakta yürürken kalp krizi geçirdi...

Kolpaçino'da hayat verdiği Hüseyin karakteri ve Kutsal Damacana gibi yapımlarda rol alan 51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti.

51 yaşındaki ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli Feriköy'de sokakta yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Türk oyuncu Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, alaylı oyunculardandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başlamış, ilk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda boy göstermiştir. Daha sonra 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde küçük bir rol almasına rağmen adından söz ettirmiştir.

Hüseyin Elmapınar kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Hüseyin Elmapınar biyografisi