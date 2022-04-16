Kontak çevirirken eliniz titreyecek! Pompa fiyatlarına yansıdı: Motorine 1 lira 79 kuruş zam geldi!

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve azalış eğilimleri Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak 1 lira 4 kuruşluk indirimin ardından brent petrolün varil fiyatının yeniden 109 dolar seviyelerine çıkması sonrası motorine zam geldi.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

16 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi. Söz konusu zammın pompa fiyatlarına yansıması sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 20,24 liradan 22,03 liraya, Ankara'da 20,32 liradan 22,11 liraya, İzmir'de ise 20,32 liradan 22,12 liraya yükseldi.

BENZİNİN GÜNCEL SATIŞ FİYATI

Benzin grubunda bir değişim yaşanmazken benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19,01 liradan, Ankara'da 19,10 liradan, İzmir'de ise 19,12 liradan satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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