Kontakları kapatın! Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor!

Akaryakıta yapılan zamlarım ardı arkası kesilmiyor. Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi daha geldi. Alınan bilgilere göre, motorine zam yapılması bekleniyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Kontakları kapatın! Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor!

Döviz kurlarının artması, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yanı sıra dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz de pompa fiyatlarına yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 77 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Kontakları kapatın! Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor!

ÇİFTE ZAM YAPILMIŞTI

Araç sahiplerini üzen bir zam haberi daha gelmişti. Bugün itibariyle geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş motorine ise 69 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

Kontakları kapatın! Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı 19.23 TL

Motorin litre fiyatı 25.24 TL

Kontakları kapatın! Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor!

ANKARA

Benzin litre fiyatı 19.34 TL

Motorinin litre fiyatı 25.33 TL

Kontakları kapatın! Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor!

İZMİR

Benzin litre fiyatı 19.34 TL

Motorin litre fiyatı 25.34 TL

Kontakları kapatın! Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor!

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