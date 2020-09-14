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  3. Konya'da 2 okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

Konya'da 2 okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

Konya'da iki okul müdürü art arda koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. İki eğitimcinin ölüm haberini, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük sosyal medya hesabından duyurdu.

Konya'da 2 okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

Konya'da Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ile Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirdi.

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala 2 acı haber aynı anda geldi.

ACI HABER EĞİTİM CAMİASINI DERİNDEN ÜZDÜ

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Meram Dere Cumhuriyet İO müdürümüz Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İO müdürümüz Atilla Ayan’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi.

 

Konya'da 2 okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

Konya'da 2 okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

YÜZ YÜZE EĞİTİM 21 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine iletti.

21 Eylül'de okulların kesin olarak açılacağı belli oldu. Yazıya göre, okulların açıldığı ilk hafta okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" verilecek

İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

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Editör Ekibi


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