Konya'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü
AFAD tarafından gelen bilgilere göre saat 08.03'de Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların sokağa döküldüğü deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD'dan gelen son verilere göre Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ereğli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.03'te meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, Ereğli ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Eregli (Konya)
Tarih-Saat : 02.10.2020, 08:03:24 TSİ
Enlem : 37.9520 N
Boylam : 34.0395 E
Derinlik : 6.97 km
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