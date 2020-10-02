Öykü Karayel ve Can Bonoma'dan müjdeli haber geldi! Öykü Karayel hamile mi?Didim’de projeler durmuyor: Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı açıldıÖSYM duyurdu: DGS tercih işlemleri bugün sona erecekDolar kuru bugün ne kadar oldu? (2 Ekim 2020 dolar - euro fiyatları )Tağşişli ürünler listesi yayınlandı: O firmaların ürünlerinde at eti şoku!Dünyaca ünlü yıldız Nicki Minaj'ın bebeği dünyaya geldi!Dev şirkete koronavirüs şoku: 20 bin çalışanın testi pozitif!Bakan Dönmez: Libya ile imzalanan deniz sınırı anlaşması BM tarafından tescillendi!Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı kutlamaya el ele geldiPınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Bir kişi daha tutuklandı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Konya'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü

Konya'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü

AFAD tarafından gelen bilgilere göre saat 08.03'de Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların sokağa döküldüğü deprem çevre illerde de hissedildi.

Konya'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü

AFAD'dan gelen son verilere göre Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ereğli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.03'te meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, Ereğli ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

 

 

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT