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Konya'da yaşanan 5.1 depremin ardından ilk görüntüler geldi! Battaniyesini alan sokağa akın etti!

Konya'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, o anları yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depreme dair görüntüleri paylaştı.

AFAD'dan gelen bilgiye göre Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme alışkın olmayan Konya halkı, 5.1 büyüklüğündeki şiddetin hemen ardından battaniyelerini de alıp sokaklara akın etti. Sosyal medya hesaplarında depremin yaşandığı an ve sonrasını paylaşan vatandaşlar, "deprem" etiketi altında toplandılar.

BATTANİYESİNİ ALAN SOKAĞA ÇIKTI

Deprem olayına pek alışkın olmayan Konya ilinde, 5.1 şiddeti vatandaşları sokağa döktü. Sarsıntının etkisiyle avizeleri sallanan vatandaşlar, o anları anbean kameraya kaydetti. 

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